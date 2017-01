Belen si consola con le amiche. E la sorella Cecilia... che fine ha fatto?

A Capodanno Belen era a Cortina con mamma Veronica e le amiche più strette. Negli scatti social compare sempre il suo clan tra cene, serate mondane o casalinghe. Cecilia con cui Belen condivideva tanti momenti insieme sembra essere sparita. Una foto e un post di Cecilia di una settimana fa sembrano tranquillizzare sulla serenità famigliare: "Una foto che mi tenevo nascosta nella mia galleria, per usarla in un momento così speciale..... Che dire? ..... Siete la mia vita, e se sono quella che sono oggi è anche grazie a voi, ...... Per anni infiniti insieme, e un nuovo anno pieno d'amore". E' la dedica a una foto in cui appaiono Belen, Cecilia e il fratello Jeremias, scattata in estate. Foto recenti però non ce ne sono. Che tra le due ci siano state incomprensioni? Cecilia da che parte si sarà schierata?



Ricordiamo che quando Belen e Fabrizio Corona si lasciarono, Cecilia rimase in ottimi rapporti con Fabrizio. Che anche questa volta abbia voluto spendere una parola per Stefano De Martino? Quel che è certo è che per ora la piccola di casa Rodriguez pensa solo al suo amore, Francesco Monte, con cui pare si sposi prestissimo. Per un matrimonio che scoppia, uno sboccia...