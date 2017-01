Belen, shooting in bianco e nero in lingerie

14:05 - Chiuso uno shooting se ne apre un altro. Rientrata da Ibiza due settimane fa, dove ha posato con la sorella per il loro brand di costumi, ritroviamo Belen più sexy che mai sdraiata sul divano in lingerie Jadea. Capelli cotonati, sguardi ammiccanti e un profilo ad alto tasso erotico.

Ha dovuto sfidare il traffico milanese in una giornata di sciopero dei mezzi per mettere a nudo la propria bellezza. Un selfie struccata e in abiti sportivi... e poi al via la trasformazione. In un'oretta Belen, già pronta per posare, non resiste a un altro autoscatto mentre sistema con il suo staff gli ultimi dettagli. E il suo fisico lascia senza fiato. Ecco dove portano tanti sacrifici in palestra!



Sulle note di “Give me a reason” di Tracy Chapman, la Rodriguez mostra su Instagram un backstage casalingo, come lo definisce lei, di pura sensualità. Accomodata sul divano tra coperta e cuscini evidenzia la sua femminilità: stacco di coscia in primo piano, ventre piatto e seno appena coperto da un “balconcino”. Intanto lei si sfiora i capelli e socchiude occhi e bocca maliziosamente. Non si può dire che non ci sappia fare davanti all'obiettivo. Il risultato è sotto lo sguardo di tutti.