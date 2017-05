Belen, shooting in biancheria intima con Iannone e family

La prima volta in tv, ma non la prima volta sul set. Prima mano nella mano tra baci e dediche sdolcinate al Maurizio Costanzo Show, poi lo shooting bollente dove lei si sveste e lui la sorveglia da lontano. Belen e Andrea Iannone in questi giorni sono a Milano insieme e le giornate sono molto intense. Con loro anche la family Rodriguez e il piccolo Santiago, un ballerino in erba (sulla scia di papà Stefano De Martino).

L'altra sera in tv si sono dichiarati pubblicamente. “Sono innamorato della mia vita, del mio sport e di lei” ha detto il pilota di MotoGp, lei ha replicato: “Ogni volta che me lo dice divento rossa”. Non arrossisce invece davanti all'obiettivo dei fotografi che l'hanno ripresa durante un'intera giornata di scatti per una campagna di intimo. Dal body nero al completino in pizzo con slip e reggiseno nero, la Rodriguez ha sfoggiato le sue curve sinuose mentre Santiago giocherellava sul set. Onnipresente anche il papà della showgirl e ovviamente il fidanzato che ha vigilato da lontano...