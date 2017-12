Belen, serata afrodisiaca con Andrea Iannone e Ignazio Moser

Cena "intima" a lume di candele a base di ostriche, ricci di mare e buon vino per Belen e tutto il clan Rodriguez , escluso Jeremias che invece ha in programma una serata in discoteca e il piccolo Santiago a casa con il suo nuovo "amico". Presenti all'appello anche Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia e Andrea Iannone che si scatena a ritmo di musica latinoamericana sui tavoli con il sorriso stampato sul volto.

Quando i Rodriguez si riuniscono si respira sempre un clima di festa e in una officina perfettamente organizzata per la cena, tutti pensano solo a divertirsi. Ignazio Moser, fresco di presentazioni, appare già bene integrato nella famiglia della sua Cecilia con cui accenna qualche passo di ballo cingendole la vita. Anche con la "cognata" Belen sembra ci sia un bel feeling e insieme animano la compagnia picchiettando sui vassoi. Non manca nemmeno una foto con Andrea Iannone, "il padrone", cinguetta Moser.



Il pilota di MotoGP, sui tavoli, offre uno show danzante, nemmeno a dirlo a ritmo latino. "Numero 1", commenta Cecilia che riprende la scena mentre la sorella è nei paraggi, ma non compare mai vicino al fidanzato.



Intanto il piccolo Santiago è a casa con il suo "nuovo amico", un pelosissimo micio grigio da coccolare di nome Stich.