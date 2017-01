Belen, selfie sexy in piscina con Santiago

Con un gioco di specchi Belen regala ai follower uno scatto total body molto stuzzicante. Negli spogliatoi con il figlio Santiago munito di braccioli si prepara ed entrare in vasca per una nuotata pomeridiana. Bellissima, mette in mostra un décolleté tonico e le curve super hot del sedere.



Mamma attenta e premurosa Belen non perde occasione per trascorrere del tempo con il suo bambino, l'ometto più importante della sua vita. Solo pochi giorni fa hanno prima preparato insieme lo zucchero filato e poi giocato teneramente sul letto.



Intanto il fidanzato Andrea Iannone svela il suo ultimo tattoo impresso sulla mano. L'occhio nel triangolo, un simbolo antico che racchiude molteplici significati. Ma lui si limita a scrivere: "Tutto può cambiare". Un messaggio in codice che non può essere ancora svelato?