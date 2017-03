Belen scende in pista con le sue curve

Bellissima e affascinante la Rodriguez sfoggia i suoi costumini striminziti e si scatta un selfie insieme ad Andrea. Poi posta video con Santiago alle prese con il bagno in mare, con le giostre e alla scoperta di Doha. Sereni, sorridenti e rilassati Belen e Iannone sembrano pronti per scendere in pista come una vera famiglia.