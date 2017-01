Belen scende in campo ed è trasparente

Scende in campo per solidarietà e volta le spalle alla politica. Così Belen non si fa vedere nel suo locale milanese, dove era previsto un drink con la stampa per il candicato sindaco Stefano Parisi, ma appare bellissima e trasparente al galà del "Bocelli & Zanetti Night" all'Open Air Theatre dell'area Expo. I flash sono tutti per i suoi vedo-non vedo.

Un abito lungo e con inserti in pizzo sotto il quale si nota chiaramente l'assenza del reggiseno. La showgirl argentina arriva insieme all'amica Antonia Achille, sorridente e rilassata. Il suo look lascia senza fiato e i fotografi non la perdono di vista. Fondoschiena da urlo stretto nell'abito che lascia intravedere le forme e la pelle nuda e décolleté perfetto.



Insieme a Belen sul red carpet sfilano anche Alena Seredova, Melissa Satta con Boateng, Gianluca Zambrotta con la moglie, Allegri, Leonardo, Seedorf e tanti altri vip. L'iniziativa serviva per raccogliere fondi per le fondazioni P.U.P.I. Onlus e Fondazione Andrea Bocelli, impegnate in progetti sull'educazione dei bambini dell'America Centro Meridionale.