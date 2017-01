Belen, Santiago sotto la gonna e i fan impazziscono

Cosa non si fa per il proprio figlio! Da quando è tornata dal Los Angeles Belen trascorre la maggior parte del suo tempo con il piccolo Santiago e pubblica scatti e video buffi e divertenti. Nell'ultimo eccola mentre cammina per il salotto con Santi che tiene la sua testa sotto la sua gonna: "Beh! Che devo fare????cmq giuro che non faccio puzzette!!!!" commenta la showgirl "#miofiglioèpazzo #complessodiedipo", aggiunge! I fan impazziscono e i like schizzano alle stelle!

Che tra i due scorra amore allo stato puro lo dimostrano anche i video e gli scatti precedenti. Per la festa della mamma la showgirl e Santiago sono insieme in cucina a preparare il purè. Momenti di quotidiana vita familiare che ai fan piacciono molto e il video raccoglie consensi all'unanimità. Belen in versione mamma premurosa e affettuosa piace, tanto quanto quella in versione super sexy. La bella argentina lo sa e con calcolata ciclicità pubblica scatti da femme fatale, curve in bella vista e sguardo seducente alternandoli con video e scatti di vita familiare, mentre coccola o gioca con Santiago. Stefano de Martino non fa più parte del dolce quadretto in perfetto happy family style, ma tra Belen e Santi il feeling è speciale e i due sembrano bastarsi l'uno con l'altro.