Belen Rodriguez shopping con posa... da dietro

In giro per acquisti con la sorella Cecilia e l'amica Simona Miele Belen sfoggia una nuova acconciatura con i capelli tutti da un lato. Sempre bellissima e seducente la bella argentina punta sui particolari sexy anche con un look sportivo. Come la camicetta bianca, trasparente e morbida, con reggiseno ben in vista. Ma i flash si concentrano sul suo lato B, che già qualche giorno fa era stato protagonista in palestra di una serie di scatti da cardiopalma. Non c'è dubbio, quando c'è Belen in giro, lo spettacolo, ad alto tasso erotico, è servito.