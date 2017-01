Belen Rodriguez querela Nina Moric, è di nuovo guerra tra le due

Tra Belen e Nina Moric non è mai corso buon sangue. La soubrette argentina ha querelato la Moric, che ne ha dato notizia sul suo profilo Facebook, riaccendendo lo scontro. Il motivo è riconducibile a un post in cui Nina aveva detto che Belen assomigliava a un "trans brutto". La polemica era scoppiata a settembre a colpi di botta e risposta sui social. Le due hanno in comune una storia con Fabrizio Corona.