Belen Rodriguez nuda, che goloso bocconcino al cioccolato!

Tutta nuda, gli occhi chiusi, i tacchi alti ai piedi e un cartello a coprire le parti intime: "From chocolate with love". L'ennesima provocazione firmata Belen Rodriguez parte da qui, da questo scatto social in bianco e nero in cui la splendida showgirl appare in tutta la sua scultorea perfezione fisica. Per la gioia dei suoi fan...golosi.