Belen Rodriguez, la "chiquitita" a tredici anni

11:19 - Nella sua casa a Buenos Aires , coccolata dai genitori e dagli amici, tra un giro in quad e un tuffo nell'Oceano, la Rodriguez ne approfitta per sfogliare l'album di famiglia regalando una sorpresa ai fan di Instagram. "Una Belèn chiquitita chiquitita..." commenta pubblicando una foto di quando aveva 13 anni e la sua bellezza era ancora acerba.

Capelli castani raccolti in una coda bassa, grandi occhi espressivi e gambine ancora esili. E' così che l'irriconoscibile Belen posava vicino all'albero di Natale quando era una ragazzina. A distanza di anni il suo fisico si è trasformato: curve perfette, sguardo magnetico e sensualità l'hanno resa famosa soprattutto in Italia dove non solo ha trovato il successo, ma anche l'amore.



Con il marito Stefano De Martino e il piccolo Santiago, Belen ha trascorso giorni dimenticabili nella sua Argentina circondata dagli affetti più cari. Si è goduta il sole della sua terra tra bagni in mare e in piscina mostrando ai fan la sua perfetta forma fisica indossando costumi provocanti e curve mozzafiato. Ma il tempo delle vacanze si è concluso... e ora anche la Rodriguez fa rientro in Italia.