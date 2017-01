Belen Rodriguez e Stefano De Martino nel presepe di Napoli

10:58 - Belen Rodriguez e Stefano De Martino compaiono nel presepe di Napoli. A consegnare in anteprima le statuine è stato l'artista Genny Di Virgilio, che ha raggiunto la coppia più famosa dello showbiz a Napoli, nel loro camerino. La showgirl e il ballerino sono rappresentati in abiti nuziali con in braccio il figlio Santiago in versione bambinello.

Belen è appena stata a Napoli per un servizio fotografico per gli abiti da sposa del brand Vanitas. Con lei anche Stefano De Martino e il piccolo Santiago con i quali posa in bianco, bellissima e sensuale più che mai. E sempre a Napoli i suoi ammiratori le hanno fatto una serenata sotto la finestra dell'hotel dove ha alloggiato e di cui lei ha prontamente postato il video.