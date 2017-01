16 marzo 2015 Belen Rodriguez e Stefano De Martino, incontro di passione in vista Dopo i musi lunghi di qualche giorno fa ecco alcuni scatti privati dalla camera da letto... e di tensioni nemmeno l'ombra! Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:53 - Altro che crisi! Belen sa come tenersi stretto il suo Stefano e lui per lei... perde la testa. Dopo le foto di qualche giorno fa, che immortalavano la coppia con musi lunghi e volti cupi, la showgirl posta qualche scatto "privè" dalla camera da letto, a smentire ogni maliginità e dubbio. Le sue gambe, nude e sensuali, in primo piano sul letto e De Martino con un telo avvolto attorno alla vita che la guarda incredulo... Preludio di un incontro di passione?

L'impressione è che il ballerino, entrato in camera, sia rimasto "stordito" dalla bellezza e dalla carica seduttiva della sua compagna, che mostra solo un particolare di sé, quelle gambe nude e sensuali, così sexy da alimentare fantasie piccanti sul resto del corpo... Cala il sipario.

Nuovo scatto, nuova scena. In primo piano di nuovo solo le gambe di Belen. L'incontro di passione è avvenuto? All'immaginazione di chi guarda la risposta.

Di certo c'è che i due sono veri esperti dello scatto e dell'autoscatto social, con cui costruiscono siparietti di vita privata ad hoc da mostrare a tutti.

E sanno come intrigare i loro numerosissimi follower, postando quotidiani aggiornamenti, con succulenti particolari e messe in scena da artisti. Al bando voci di crisi e di tensioni. Belen e Stefano stanno benissimo e godono di ottima salute.. anche sentimentale.

O almeno è questo quello che i social lasciano intendere.