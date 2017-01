Belen Rodriguez e i consigli della mamma

"I consigli che ho sempre seguito? Quelli di mia madre", racconta la showgirl, che accolta da una folla di ammiratori al lancio della nuova linea di gioielli 2Jewels, firma autografi, sorride ai fotografi e si fa immortalare con i suoi fan in selfie a ripetizione. Elegante, in pantaloni e camicia di chiffon, la showgirl argentina è sempre una regina, bellissima e osannata. E' abituata al successo e agli applausi lei, che da anni è sulla cresta dell'onda, sotto i riflettori accesi e puntati. Privato e pubblico poco importa. Sui social è molto attiva e delle critiche non si cruccia, anzi la divertono: "Più criticano", dice, "più mi fanno lavorare. La non critica è indifferenza". E sul Instagram pubblica di tutto, dalla preparazione della cena al backstage fotografico, dal relax sul divano al trucco e parrucco in camerino. Maestra di selfie è convinta che per un buon autoscatto oltre ad accorgimenti tecnici ci vuole "una bella faccia". E' il punto di partenza. Per molti è un modello di perfezione, lei non lo nega, e svela l suo segreto: "Si deve partire da una buona base...", racconta senza indugiare, "se vuoi lavorare nello showbiz è questo il punto di partenza", il resto, nel suo caso è opera di tanto allenamento, ogni giorno, assiduamente. E se Santiago diventasse un "fashion baby?". Belen non se lo augura né lo desidera, per lui vuole soprattutto una cosa, che impari a "campare" con umiltà e tanta buona educazione.