Belen, Rocio Munoz Morales, Mariana Rodriguez... gli italiani le vogliono latine!

10:28 - Argentine come Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia, venezuelane come Aida Yespica o la nuova stellina dello showbiz Mariana Rodriguez, oppure squisitamente spagnole come Rocio Munoz Morales e Laura Barriales...Dai reality, ai talent e alle fiction, passando per Sanremo le bellezze latine e ispaniche rubano scena e fidanzati alle showgirl nostrane... "Guape" da levare il fiato.

Non parlano perfettamente l'italiano, ma è proprio la loro lingua suadente ad affascinare tutti, sfoggiano curve da capogiro e le mostrano con orgoglio e con pochi veli addosso, si accompagnano a mariti e fidanzati vip e diventano presto ricche e famose. Un successo che però, per molte di loro, non dura per sempre.

Arrivano dal Sud America, dal Brasile e dalla Spagna, dove sono delle perfette sconosciute e una volta sbarcate in Italia partono alla conquista di fama e ricchezza, a suon di curve e della loro spavalda bellezza.



Apripista alle spagnole in Italia è stata Natalia Estrada, dapprima in coppia con l'ex marito Giorgio Mastrota poi da sola, destreggiandosi egregiamente tra “Il gioco delle coppie”, “La sai l’ultima”, “Paperissima”, “il Quizzone” e molti altri show.

Dalla Spagna con furore anche Laura Barriales, ex valletta di Carlo Conti e opinionista alla nona edizione del reality show "L'isola dei famosi". E spagnole sono anche la stellina nascente Rocio Munoz Morales, che a Sanremo ha debuttato come valletta. Modella, nata a Madrid, 26 anni e un fidanzato super celebre, Raoul Bova. E la prorompente Natalia Mesa Bush, Girl of the Year dalla linea di intimo Roberta e scelta per pubblicizzare, con il suo lato B scolpito, i prodotti del marchio..



E poi ecco la carica delle sudamericane da Aida Yespica, venezuelana, ex ballerina super sexy del Bagaglino oltre che ex naufraga e fidanzata ad una lunga lista di uomini vip, da Francesco Facchinetti al calciatore Matteo Ferrari. A Belen Rodriguez, argentina doc, che meriterebbe un capitolo tutto suo. Bella, sexy, ricca e famosa, grazie a fidanzati celebri, da Marco Borriello a Fabrizio Corona, e alla sua bellezza mozzafiato. Le sta dietro, guadagnando terreno, la sorella Cecilia, protagonista indiscussa, da qualche settimana, sull'"Isola dei Famosi".

E ancora Claudia Galanti, paraguaiana e la bellissima Mariana Rodriguez, venezuelana e astro nascente dopo la partecipazione a "Pechino Express".

Tra le brasiliane spiccano invece Ana Laura Ribas, Thais Wiggers, ex di Teo Mammucari e la travolgente Juliana Moreira, compagna di Edoardo Stoppa.

Tutte "chicas" che fanno perdere la testa!