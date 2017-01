Belen rivela: "Andrea Iannone è speciale e noi siamo due folli innamorati"

Belen Rodriguez parla a cuore aperto del suo nuovo compagno Andrea Iannone, come riportato nel servizio su "Chi" in edicola mercoledì e che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva. Secondo la showgirl il campione di MotoGp "è un uomo forte, sereno, che non ha paura di niente. Se ne frega dei meccanismi perversi della notorietà e pochi riescono a fregarsene. È un uomo follemente libero, sotto ogni punto di vista. E noi siamo due folli innamorati".