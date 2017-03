Belen rispolvera gli ex: canta Emma e sfoggia l'anello (di Stefano?)

A volte ritornano, nelle canzone, nelle parole, nei regali... Belen nelle ultime ore ha rispolverato inconsciamente i suoi ex. Prima un video in cui canta la canzone Libre di Alvaro Soler in collaborazione con Emma. Poi sfoggia l'anello che le ha regalato in estate il fidanzato Andrea Iannone e che - guarda caso - è quasi identico a quello che le aveva donato il suo ex Stefano De Martino. Le coincidenze...

Il prezioso omaggio con tanto di diamanti e rubino che la showgirl mostra sul suo social è il regalo che il motociclista le ha fatto per il suo compleanno. Caso vuole che sia proprio tanto somigliante a quello che in passato le aveva regalato il suo ex Stefano De Martino. Il particolare non passa certo inosservato all'occhio attento dei fan che cercano di cogliere messaggi in quello che probabilmente è solo uno scatto alla mano ben curata in cui campeggia il brillocco.



Ma i follower non tacciono nemmeno quando sentono Belen cantare la canzone di Emma. La Rodriguez si diverte a ballare con il figlio Santiago travestito da Uomo Ragno, ma il canto scatena i commenti e l'ironia. Belen però non ci sta e replica secca: “Tutti i fan in generale per osannare uno devono uccidere l'altro. Comportamento ignorante e non costruttivo. E soprattutto non reale, perché se uno è bravo, non vuol dire che l'altro non lo sia!”. Insomma qualunque cosa “posti” Belen attira l'attenzione e crea una baraonda...