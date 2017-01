Belen riabbraccia Santiago e mostra una scollatura esagerata

Icona sexy e diva ipersensuale fa impazzire il web. L'ennesimo scatto di Belen in cui si intravede un semitopless cattura 94mila like. La showgirl argentina è tornata da Los Angeles dove ha posato per uno shooting ad alto tasso erotico, pubblica una foto dalla scollatura profondissima e fa scatenare i fan, poi riabbraccia il suo Santiago.

Divisa tra lavoro e famiglia, prima il viaggio in America e le pose conturbanti con scollature audaci e gambe chilometriche ben in vista, poi il ritorno a casa, il pranzo con il figlio, gli abbracci materni. Panterona e mamma insieme, Belen mescola le sue due anime travolgendo i fan con scatti intimi e bellissimi. Mostra anche una tavola apparecchiata per tre persone. Chissà se il pranzo a tre prevede anche la presenza di Stefano De Martino, papà premuroso che durante l'assenza di Belen ha coccolato il piccolo Santiago. Parrebbe di no, visto che nelle stesse ore il ballerino posta uno scatto dal divano di casa sua...