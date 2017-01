Belen piange al telefono, Iannone la consola

Una cena romantica guastata da una telefonata inaspettata e dolorosa. Per fortuna tra le braccia del fidanzato ritorna il sorriso sulle labbra di Belen Rodriguez. La showgirl stava trascorrendo una serata in compagnia di Andrea Iannone a Milano quando, distratta da una chiamata, è uscita dal ristorante e ha cominciato a gesticolare e a infastidirsi, come mostrano le foto del settimanale Novella 2000.