29 gennaio 2015 Belen, pelle su pelle... a vista Al photocall del film "Non c'è 2 senza te", di cui è protagonista, la belle argentina si è fatta notare per le curve esplosive a rischio di "incidente"

12:00 - Non ha bisogno di spogliarsi Belen Rodriguez per mostrare le sue curve super sexy. In attesa di vederla al cinema nel suo nuovo film, "Non c'è 2 senza te", alla presentazione romana della pellicola la showgirl ha sfoggiato un miniabito a effetto pelle su pelle... nuda. Perché le forme esplosive hanno attirato l'attenzione di tutti, soprattutto quelle dell'incontenibile décolleté, in libera uscita sotto la scollatura sbottonata al punto giusto.

I capelli raccolti in una lunga coda di cavallo, tacchi vertiginosi, lo sguardo magnetico e seduttivo e pose da femme fatale Belen si è concessa ai flash dei fotografi al massimo dello splendore. Se nelle ultime settimane sembrava aver riservato tutta la sua carica sexy al buon Stefano, adesso che si tratta di tornare sotto i riflettori l'ha risfoderata anche per la gioia del pubblico.



Sfiorando persino il siparietto hot, perché la lunga fila di bottoni del vestito sembrava non tenere più e e più di uno scorcio di pelle nuda si è offerto agli obiettivi dei fotografi.