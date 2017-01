Belen, palpatina sul sedere... di chi è la mano?

Una palpatina birichina sul sedere. L'estate di Belen Rodriguez a Ibiza si fa sempre più hot. Sarà la mano dello sportivo Andrea Iannone che i rumors lo accreditano come suo nuovo flirt? No. E' quella amichevole dell'inseparabile amico e stylist Giuseppe Di Cecca. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Novella 2000". La bella showgirl tra scherzi e tanti risate sui lascia accarezzare dolcemente...

Belen e Giuseppe sono amici di vecchia data. E in questi anni hanno condiviso moltissime cose, a partire dalla famosa farfallina, il tatuaggio in bella vista a Sanremo, che fu un'idea proprio di Di Cecca. Ora la Rodriguez si gode le meritate vacanze con tutto il suo clan (dopo la mamma, il papà e il fratello, in questi giorni l'ha raggiunta anche la sorella Cecilia, ndr). E si lascia coccolare dagli amici, carezze sul lato B comprese. Il motociclista Iannone non sarà geloso?