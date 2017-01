Belen nuda e peccaminosa nella vasca da bagno

Non ha perso un colpo la sexy Belen, nemmeno dopo la rottura con Stefano de Martino. Perchè mai avrebbe dovuto? E se poche settimane fa dichiarava di sentirsi "abbattuta" per la fine del suo matrimonio e volava alle Mauritius con mamma Veronica e il piccolo Santiago, poi twerkava a Milano alla festa per il compleanno di un'amica, il tutto rigorosamente documentato su Instagram e Facebook, adesso il "dolore" e Stefano sono acqua passata.





Acqua schiumata per la precisione, come nei video bollenti in cui è la testimonial delle scarpe Trendytooshoes. E sui social l'argentina lo ribadisce a chi "interpreta" ogni suo gesto o parola come riconducibile al suo ex: "Basta parlare di Stefano, basta. Ci siamo separati, basta. Non torno indietro, basta" e aggiunge: "La fede, le canzoni, ogni parola che dico viene fraintesa. Ma non riguardano lui. Basta!".

Superò si rivela più fragile e bisognosa d'amore di quanto non possa sembrare:perché è la cosa più importante che ci sia. Sono una che pretende tanto dall'amore ma non è che butto tutto all'aria quando mi annoio, è che ci sono cose senza le quali non posso vivere. E a me succede che, quando queste cose finiscono, lotto per riaverle ma, se non le vedo più, smetto di amare".

Con Stefano è finita ma....: "Per me l'amore è importante e lo sarà sempre, adesso sto vivendo il mio essere single, ma non è che vada in giro a fare festa: ho un figlio, delle responsabilità, è diverso da tutte le altre volte in cui mi sono lasciata perché prima ero da sola, adesso la situazione è diversa. Mi auguro di innamorarmi di nuovo e che la prossima persona “chiuda” la mia vita, mi piacerebbe".



Su Marco Borriello, a cui viene accostata, è laconica: "Io dico una cosa sola, lui è stato il mio primo amore". E prosegue: "Quello che cerco in un uomo è di sentirmi piccola davanti a lui, voglio che mi faccia sentire quasi imbarazzata dalla sua presenza. Sono impegnativa perché sono ingombrante, ma quando l'uomo perde la presa impazzisco e mi allontano". "Bisogna avere le palle quadrate per sopportare la mia popolarità. Quando sono dentro casa le cose sono diverse. Ma, appena esco, si aspettano Belen. Ci vuole un uomo di grande personalità per capirlo e accettarlo". "Sono una persona fragile, sensibile, mi commuovo con un film, con una canzone in macchina, con un ricordo, ho 30 anni ma a volte mi sembra di averne 50. Ne ho passate di tutti i colori però sono molto donna sotto questo punto di vista, non sono il maschio in casa come mi hanno voluto descrivere. Se lo facessi finirebbe tutto".



Il suo treno ha solo subito qualche rallentamento è vero, ma ora la sexy showgirl ha ripreso la velocità di crociera. Regina sui social e in tv, mentre conduce il suo primo programma tutto da sola (Stefano c'è... ma si vede poco) e nelle imitiazioni della brava Viriginia Raffaele, Belen è pur sempre Belen, protagonista, primadonna, bellissima e sexy. Fino alla prossima stazione.