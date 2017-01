20 dicembre 2014 Belen: "Natale in famiglia e poi fuga al caldo con Stefano De Martino" La Rodriguez si racconta a Tgcom24 tra regali e buoni auspici per il 2015 di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

15:11 - E' in partenza per l'Argentina Belen e approfitterà delle ultime ore per fare i regali di Natale. Non ha ancora scelto quello per il piccolo Santiago e per il marito, anche se con Stefano De Martino hanno in programma una fuga d'amore da soli: "Stavolta al mare, al caldo, lontano da occhi indiscreti", racconta a Tgcom24 la showgirl a Milano, in Piazza Cordusio, all'interno del chiosco Cruciani C.

Hai già fatto i regali?

Ma va, e chi ha avuto il tempo? Queste sono ore di shopping disperato, mancano gli ultimi regali che non trovi e che devi fare assolutamente. Ne sto approfittando anche adesso da Cruciani C, ho preso tantissimi bracciali.



Non l'hai fatto neanche a Santiago?

Giuro, non ci ho ancora pensato. Per il piccolo arrivano talmente tanti pacchi da fan, amici e sponsor che non so più dove metterli, anzi devo fare un po' di pulizia. Pensa che mia mamma tutto l'anno gli compra un sacco di cose che poi gli dona a Natale...



E a Stefano non hai comprato nulla?

Non ci crederai, ma non gli ho ancora comprato nulla... Anche perché è molto difficile. Lui invece sì, ogni anno me lo dà in anticipo, qualche giorno fa mi ha donato un bellissimo bracciale, è un marito modello, veramente.



Come passerete il Natale?

Al caldo, in Argentina, nella nostra casa in campagna. Saremo tutti insieme, arriva Babbo Natale, si butta in piscina e poi ci lascia i regali...



Troverete il tempo per stare un po' da soli come l'anno scorso?

Magari... In realtà ci stiamo organizzando.. quest'anno abbiamo tanta voglia di mare. Finalmente saremo da soli, non avremo gli occhi puntati addosso.



Che 2015 sarà per Belen?

Bello, pieno di lavoro. Ci sono tante novità, molto carine, che non si possono ancora dire.. A febbraio invece esce il film, 'Non c'è due senza te', in cui si ride tanto... Accompagnato da una colonna sonora che canterò io. Una canzone molto bella scritta da Fortunato Zampaglione, l'autore di Guerriero di Mengoni...



E cosa auguri per l'anno prossimo?

Spero che vada bene per tutti, sono stanca di vedere l'Italia così triste, quando sono arrivata dieci anni fa la situazione era completamente diversa. E mi piacerebbe vedere la gente sorridere. Io guadagno benissimo e sento la crisi. Figuriamoci chi guadagna poco o non ha un lavoro. La gente dovrebbe scendere in piazza e ribellarsi. Siamo alla frutta, ma che tornasse la lira...