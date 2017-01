Belen, "morochita" super sexy in lingerie nera

15:32 - C'è chi la preferiva un po' più chiara e chi si è innamorato della Belen castana. La verità è che tutte le trasformazioni della Rodriguez sono un successo. La modella argentina è stupenda con i capelli mossi e in lingerie nera mentre si prepara per uno shooting fotografico super hot. Altro che sexy solo per il suo Stefano. In questo nuovo anno, la showgirl continua a conquistare tutti...

Chiusa in bagno prima del servizio fotografico per la nota marca di prodotti per capelli Cotril, Belen ne approfitta per qualche selfie che puntualmente posta sul social. Capelli leggermente cotonati e mossi, trucco impeccabile e fisico da urlo balzano immediatamente all'occhio. Sensuale come non mai è pronta per farsi immortalare in tutta la sua perfezione. Il costante allenamento in palestra mostra i suoi frutti... perché non coglierli?!