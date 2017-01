Belen, mamma felice al parco con Santiago

13:07 - Si diverte come una bambina Belen al parco con il figlio Santiago e la madre Veronica. In leggings e maglione salta su e giù su un dondolo in legno tenendo ben saldo il piccolo De Martino per non farlo cadere. Lui sorride. E la Rodriguez, super affettuosa e premurosa, è una mamma felice.

Un tranquillo pomeriggio di relax trascorso al parco giochi insieme al figlio è quel che ci vuole dopo una settimana fitta di impegni. Belen, tra conferenze, shooting, palestra e appuntamenti vari, riesce finalmente a staccare la spina dedicandosi totalmente al suo piccolo grande amore. Un selfie con lui e poi di corsa sui giochi... Smessi i panni di femme fatale, la Rodriguez si trasforma in una madre giocherellona e premurosa.



Sempre attenta al look, anche nel tempo libero, sfoggia dei pantaloni super aderenti, bianchi davanti e neri dietro che ne esaltano il fisico scolpito.