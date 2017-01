Belen, lo shooting è bollente: è tutta nuda?

Venticinque aprile in terra americana per Belen Rodriguez, che si gode un soggiorno a stelle e strisce da single e posta uno scatto a seno...praticamente scoperto. La bella showgirl è a Los Angeles per lavoro e condivide con i fan il diario del suo shooting e della sua mini vacanza. A Milano intanto Stefano De Martino si prende cura del piccolo Santiago, pizza e levataccia della domenica mattina come testimoniano gli scatti su Instagram.

Sempre al centro dell'attenzione mediatica Belen continua la sua scalata verso il successo e da testimonial mondiale di Guess si gode la sua trasferta americana. Bella, bellissima e super sexy soprattutto in uno scatto in bianco e nero che la ritrae semi sdraiata su un divano con un abito dalla vertiginosa scollatura che scopre quasi completamente il décolleté. La showgirl non perde un colpo quando si tratta di mostrare le sue curve sensuali e punta tutto sul suo innegabile fattore seduttivo. Specie sui social dove resta regina indiscussa. Nessuna speranza di riconciliazione con l'ex marito, a quanto pare, anche se poi non mancano le occasioni per incontrarsi, l'ultima proprio alla vigilia della sua partenza per gli States, e per suscitare false speranze nei fan che li vorrebbero nuovamente insieme. Per Belen però Stefano resta molto prezioso, è il papà di Santiago e con i numerosi impegni di lavoro che la bella argentina ha in agenda, dovrà spesso poter contare su di lui. Come in ogni famiglia che si rispetti.