Belen: "Le critiche? Rosicano perché non hanno raggiunto il successo"

Alle polemiche risponde sempre di pancia, perché Belen preferisce replicare, al costo di "non passare per una signora". Al Ricci, il suo ristorante milanese, sorseggia un bicchiere di vino rosso e si racconta a Tgcom24 con naturalezza. Parla di Santiago, che ha deciso di proteggere sui social, del periodo di "profondo amore" che sta vivendo con Stefano, degli amici che le fanno notare quando sbaglia e di Fabrizio Corona. E sul secondo figlio...

Belen è la testimonial della campagna 2Jewels: "Eyes Collection!" che ha come protagonista l'occhio. La showgirl ha collaborato personalmente alla realizzazione del "gioiello", scegliendo appunto l'occhio: "Lo avevo già inserito in una collezione di costumi e ho voluto riproporlo nei gioielli, mi piace l'occhio che ti guarda", racconta.

A proposito, ti mostri molto ma sei altrettanto gelosa della tua privacy...

Mi arrabbio spesso, ma poi mi passa.

Il gioiello più bello che hai ricevuto in dono?

L'anello che mi ha regalato mio marito quando mi ha chiesto di sposarmi. Mi ha anche regalato un braccialone che non metto perché è troppo grande... Stefano è l'uomo che mi ha fatto i regali più belli, in assoluto.

Come va il matrimonio?

Stiamo vivendo un periodo stupendo. Ci sono stati anche dei momenti di crisi, come succede a tutte le coppie, ma questo è periodo di profondo amore.

Perché Belen è sempre al centro delle polemiche?

Ogni giorno provano a buttarmi giù. A sporcarmi. C'è gente che rosica e che non perdona il successo perché non lo ha raggiunto. Magari passo ore con il mal di stomaco quando rispondo a una polemica... ma sono fatta così...

Sei anche molto impulsiva...

Anche se c'è chi lo giudica poco elegante, non si può fare sempre Ia signora. Sono fatta di carne e non voglio apparire in un altro modo. Mi controllo spesso, però ogni tanto sbrocco.

E alla fine te la cavi sempre...

Per fortuna. Nina, una mia amica social, che stimo e che non ho mai incontrato, recentemente mi ha fatto notare che in mezzo alla figura di m... più grande, in cui chiunque sarebbe stato spacciato, ne esco più forte di prima. Non è merito mio, è la verità che vince sempre...

Esiste l'amicizia nel mondo dello spettacolo?

In questo periodo mi sono avvicinata molto a Claudia Galanti. E' un persona molto generosa, che non sa cosa sia l'invidia. Anche se le mie amiche vere me le porto dietro da tanti anni e le conto sulle dita di una mano, solo con loro riesco a confidarmi, a raccontare le cose più intime. Sono Laura, Prisca, la Petty..

Hai uno staff sempre presente che ti protegge, c'è qualcuno che ti dice "no" qualche volta?

Ognuno è circondato dalle persone che si merita. Se una personaggio ha un truccatore che appena gira l'angolo sparla, se lo merita, perché ha sbagliato a scegliere. Tutti mi fanno notare quando sbaglio, Antonia (l'assistente, ndr) è la prima che mi dice in faccia quando non è d'accordo con me. Se non si comportano così significa che non ti vogliono bene. Solo così si cresce, insieme.

Che progetti hai in tv?

Sono reduce da 'Tu si que vales', quest'anno mi è piaciuto di più, mi sono sentita più coccolata, abbracciata. Non posso dire le altre cose che bollono in pentola, ho avuto tante proposte. La tv è cambiata in questi anni, una volta il 15 per cento di share era un disastro, adesso secondo me è un risultato positivo. Mi piacerebbe il varietà, cantare e ballare. Esprimermi come ho fatto a Sanremo. Magari con Fiorello o Panariello. Ma non da sola e non farei l'opinionista.

Perché la scelta di non mostrare più integralmente Santiago sui social?

Ti racconto cosa è successo. Abbiamo notato a Napoli che lo riconoscono per la strada, si sono formate lunghe code con la gente che urlava il suo nome, mio papà è tornato sconvolto. Così abbiamo deciso di tutelarlo di più. Non mostrando il volto completamente. Non tanto per la pericolosità tanto perché è troppo piccolo e deve essere lui un giorno a scegliere se gli piace. Certo, è sempre figlio di Belen e Stefano De Martino, quindi non sfuggirà.. Mi dispiace tantissimo perché ho dei video bellissimi da pubblicare...

Fabrizio Corona è di nuovo libero, cosa pensi?

Sono felice per lui, come per chiunque al mondo è felice...

Se lo dovessi rincontrare?

Lo saluterei, qual è il problema?



Un po' di riposo quando?

Lavorerò anche a dicembre durante le feste, quindi... Ma qualche giorno riuscirermo sicuramente a ritagliarcelo con tutta la famiglia.

Testimonial di Guess e Piazza Italia, come si fa ad abbinare tutto?

Con naturalezze e senza nessun problema... Me lo hanno permesso e sono felice...

Compri low cost?

Sempre. Lo faccio molto volentieri nei mercatini all'estero. Anche se non amo il vintage. Mi piace abbinare le cose firmate a pezzi low cost.

Quando il secondo figlio?

Molto presto, è nei nostri programmi..

Magari sei già incinta?

No, ma questa estate ci metteremo sotto. Speriamo in una bambina, come Elena Santarelli. Se poi arriva un fratellino per Santi, sarà lo stesso una grande gioia.