Belen, la dedica e il bacio appassionato di Andrea

Saluto al bacio per Andrea Iannone e Belen Rodriguez che, dopo aver trascorso insieme il fine settimana a Vasto, si sono separati, come capita spesso, per dedicarsi ai rispettivi impegni. La showgirl argentina neanche il tempo di atterrare a Roma è stata accolta in hotel da un meraviglioso mazzo di rose bianche accompagnate da un biglietto: "Ti amo, Andrea". Il pilota non si risparmia nemmeno su Instagram: "You are the love", a margine di uno scatto in cui bacia la sua donna.