Belen innamorata pazza: siparietto d'amore con Iannone

Con Iannone condivide tutto, anche le “ariette” in camera. E dopo aver regalato ai follower un video in cui lei e il pilota si divertono sul lettone con Santiago tra magheggi e puzzette, sale in sella in pista con il figlio. C'è chi l'accusa di non aver fatto uso del casco, ma Belen all'interno del circuito deserto non lo indossa, ma provvede subito dopo a farne fare uno su misura per il suo piccolo. Poi si concentra su Iannone. Non lo perde di vista durante gli impegni in pista e a bordo pista, ma soprattutto lo riempie di attenzioni nei momenti liberi. In un video si vede Andrea impegnato col telefonino, ma con una mano ben salda alle gambe di Belen, lei lo stuzzica e i due si baciano tra passione e risate.



Qualche giorno fa al Corriere della Sera, Iannone della fidanzata ha detto: “È una persona di grandi valori. C’è una trasparenza incredibile fra di noi. Ci siamo guardati negli occhi e detti tante cose, belle e brutte. C’è un confronto costante. Intelligenza e personalità sono le cose migliori di lei, che non puoi vedere da una foto”.