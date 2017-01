Belen, incontri segreti con Fabrizio Corona

A vederli insieme in tv non si può non domandarsi: torneranno insieme? Sembrano sempre sull'orlo di abbracciarsi, baciarsi, lasciarsi alle spalle la crisi, ma a telecamere spente cala il buio, il silenzio, la distanza. E così mentre Diva e Donna sussurra che Belen rivede il suo ex Fabrizio Corona, Stefano de Martino appare nelle foto di Chi insieme a una brunetta.

Secondo fonti certe – come scrive il settimanale Diva e Donna – tra Belen e Fabrizio ci sarebbero stati degli incontri segreti. Di notte. A casa di lui. Del resto Corona lo ha sempre detto: "Belen tornerà da me". Chissà se come amica, come amante o semplicemente per motivi professionali. Non ci sono ancora foto che possano testimoniare le incursioni della showgirl argentina in piena notte a casa Corona. La reunion tra i due ex potrebbe essere solo un gioco della gelosia?



Lo stesso forse che sta mettendo in atto Stefano De Martino. Il ballerino è stato pizzicato dal settimanale Chi insieme a una misteriosa brunetta. A cena insieme. Un'amica o qualcosa di più? Forse anche De Martino sta solo giocando a far ingelosire Belen e chissà che prima che finiscano le puntate di Pequenos Gigantes la coppia riesca a recuperare la passione...



Intanto Stefano precisa sui social: "SERATA A 2 + 1 L'altra sera ero a cena con due miei amici, un uomo e una donna, il fotografo ovviamente ha preferito tagliare il mio amico e tenere la mia Amica! #punto".