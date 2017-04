Belen, in Toscana nuda con Iannone e tutta la ciurma

Una vacanza romantica di coppia sulle colline toscane? Neanche per sogno. Belen e Andrea Iannone hanno trascorso i giorni di festa in un buen ritiro da mille e una notte, ma con tutta la famiglia Rodriguez. I nonni Veronica e Gustavo si sono occupati del piccolo Santiago, Cecilia ha scattato foto intriganti, ma le panoramiche più hot Belen le ha riservate al pilota e ai follower che l'hanno ammirata nuda nella vasca o con i capezzoli in bella vista.

La foto senza veli avvolta nella schiuma della vasca da bagno con un calice di vino alle sue spalle l'ha scatta Iannone e Belen felice e innamorata si è lasciata immortalare come mamma l'ha fatta. Fisico scolpito, glutei marmorei, profilo perfetto, la Rodriguez ha inebriato i fan con questo scatto facendolo seguire da uno altrettanto erotico in cui mostra i capezzoli nella penombra davanti alla finestra che si affaccia sulle colline toscane. “Quanto sei bella Italia” scrive mostrandosi in lingerie, ma in tanti hanno pensato “Quanto sei bella Argentina”...