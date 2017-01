Belen in topless e... non è incinta

Non è incinta. Se qualcuno dopo aver visto il video postato da Belen sullo sketch con Michelle Hunziker in cui un pantalone azzurro a vita alta lasciava intravedere una rotondità sospetta ha pensato a una nuova gravidanza, deponga subito ogni speranza. E' la stessa Rodriguez nella didascalia di uno scatto mozzafiato in topless a chiarire ogni dubbio: “Non incinta” scrive. Intanto Andrea Iannone resta fermo anche questo giro.

Sensuale e intrigante in una fotografia in cui addosso porta solo i jeans, Belen cattura like e follower. Dopo la vacanza in montagna con Andrea Iannone (che salterà anche il Gp del Giappone per infortunio), la Rodriguez aggiorna i suoi fan con i momenti di tenerezza con Santiago. Si vocifera che Stefano De Martino non abbia preso bene la vicinanza del pilota di motogp alla sua ex e soprattutto al piccolo Santiago, con cui invece Iannone ha sempre più confidenza. Ma belen si lascia le polemiche alle spalle e a suon di scatti intriganti va oltre. “Te amo” cinguetta mostrando le manine del figlio.