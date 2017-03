Belen in Qatar, selfie a letto con Iannone

Per seguire Iannone Belen ha rinunciato alla festa per i 27 anni della sorella Cecilia e pure ai festeggiamenti per la festa di papà Gustavo. Mentre la sorellina ballava e si divertiva con mamma Veronica, Belen cinguettava insieme al figlioletto: “Puoi dire quello che vuoi, ma se ciò che fai...”. Per fare gli auguri a Cecilia ha postato un video che la ritrae gioiosa in auto mentre con la sorella balla e canta: “Ti avevo promesso di non farlo, ma lo dovevo pubblicare per urlare al mondo che tu amica e sorella mia mi fai ricordare ogni giorno che la vita è meravigliosa!!!! Auguri piccola tetu!!! spero ti piaccia la raffinata sorpresa!!!!! Balla per me!!!......E comunque per la cronaca avevamo bevuto solo acqua!!! #credici te amooooooooooooo”.