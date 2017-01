Belen in palestra... che pettorali!

Basta una linguaccia e uno décolleté in primo piano per mandare in tilt il web se a farlo è Belen Rodriguez. La sua ultima esibizione video la vede impegnata in una sessione in palestra tra performance atletiche con lo skate e fisico scolpito tra smorfie e facce buffe della showgirl. In poche ore il filmato ha raccolto più di 500mila visualizzazioni.