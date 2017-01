Belen, in body nel carrello della spesa

E' seduta nel carrello della spesa, ma non è in vendita. Belen, in body per uno shooting, si riposa tra uno scatto e l'altro e mostra uno stacco di coscia che lascia senza parole. "Studio #shootingday #ultimilavori", cinguetta sul social. Le vacanze si stanno avvicinando anche per lei.

Che la Rodriguez abbia una marcia in più rispetto a molte sue colleghe non è un mistero. Si destreggia abilmente tra famiglia, set fotografici ed eventi con una freschezza invidiabile. Trova il tempo per leggere le storie al suo Santiago in spagnolo, si concede una gita fuori porta con i genitori e i fratelli, partecipa a importanti eventi in tutta Italia e non perde mai di vista il suo lavoro da modella. Ed è proprio in un momento di pausa, su un set fotografico, che mette a nudo la sua carica erotica. Che sia seduta nel carrello della spesa è un dettaglio irrilevante, il profilo della schiena e le sue gambe sinuose sono "merce" rara.