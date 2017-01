Belen in bikini surriscalda Capri sotto il sole in piscina

Gli echi della presunta crisi matrimoniale sono ormai lontani, tra Belen e Stefano De Martino rottura scongiurata e mini vacanza a Capri in famiglia. Ospiti al Vip Champion 2015 la showgirl e il ballerino non hanno esitato a documentare i loro momenti di relax su Instagram. Sirena sexy sotto il sole lei, adone in ammollo in piscina lui e poi insieme con il piccolo Santiago come una famiglia... felice.

Tra balli, di Stefano, sui tavoli e in pista, canti e cene pantagrueliche la coppia si è letteralmente data alla pazza gioia. Belen non ha perso occasione per sfoggiare il suo fisico mozzafiato e le sue curve perfette in bikini, Stefano non è stato da meno. Per i DeMartinez l'estate è ufficialmente cominciata da qui, dalla bella isola partenopea, che ha ospitato per un lungo week end le facce più "in" dello showbiz.



Crisi definitivamente passata quindi, semmai ci sia stata, e per Belen e Stefano la parola d'ordine è: tutti insieme sempre. L'impressione è che i due si stiano impegnando a dimostrare che la loro love story prosegue a gonfie vele. Siamo però solo all'inizio della stagione, i paparazzi sono perennemente appostati, i flash pronti a scattare. Siamo tutti in attesa.