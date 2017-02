Belen in Australia, chiusa fuori casa con Iannone

“Non abbiamo le chiavi della casa... siamo fuori”. Inizia così l'ennesimo video-reportage dalle vacanze di Belen Rodriguez. La showgirl è al seguito del fidanzato Andrea Iannone. Dopo la Malesia e la sosta alle Maldive sono volati in Australia per una nuova presentazione di moto. Questa volta però alla suite dell'hotel di lusso preferiscono la casa, ma si dimenticano le chiavi...

“Basta che non ci mangiano i canguri... Cosa mangiano?” dice nel buio della notte di Philip Island. La Rodriguez è appoggiata la sedile dell'auto e filma la divertente scenetta intitolata proprio “Belen e le sue avventure”. Il pilota alla guida in tshirt e pantaloncini corti pensa a controllare i punti neri e se la ride nonostante non abbia un giaciglio comodo su cui sdraiarsi. Al suo fianco c'è la fidanzata Belen e tutto va bene: “E voi che ci pensate nella suite, con lo champagne...” dice ironico.



Poi per passare il tempo si filmano i piedi. Il pilota dice che i suoi fantasmini ormai festeggiano il compleanno, lei mostra il piede con lo smalto. Poi Iannone fa un gesto poco elegante e la showgirl lo rimprovera: “Perché devi rovinare tutti i video con queste porcate”. Andrea ride e allude ai feticisti dei piedi e tra una battuta e uno sketch tirano mattina...