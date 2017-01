Belen, il vero miracolo di San Gennaro è lei

Anche San Gennaro non ha saputo resisterle. Inguainata in un abito nero con corpetto tutto pizzi, merletti e scollatura da volercisi tuffare dentro, Belen è stata nuovamente protagonista di una serata all'insegna della sua bellezza e del suo sex appeal. Sul sagrato del Duomo a Napoli la sex bomb argentina è stata insignita del premio San Gennaro, che ha ricevuto insieme al fondatore dell'Istituto per gli studi filosofici Gerardo Marotta e all'attore-regista Vincenzo Salemme.