Belen, il nuovo affare è davvero una goduria

10:54 - “Inizia la ristrutturazione... nuova avventura” cinguetta Belen all'interno di un locale milanese. Da qualche settimana la Rodriguez sta lavorando a un nuovo progetto con l'amica Simona Miele e il giudice di Mastechef Joe Bastianich. Ancora non si sa se aprirà un ristorante o se sta pensando a un connubio tra fashion e cibo, fatto sta che i suoi pensieri sono molto “goduriosi”...

CON DE MARTINO DIETRO LE QUINTE DELL'ISOLA

Belen, Simona e Joe si sono fotografati durante un pranzo di lavoro, poi in un selfie in un ristorante e poi ancora insieme tra prelibatezze culinarie e chiacchiere tra amici. La Rodriguez sta vivendo un periodo intenso di emozioni tra la crisi matrimoniale con Stefano de Martino (avvistato con lei proprio nel dietro le quinte dell'Isola), il ritorno della sorella Cecilia dall'Isola dei famosi (Belen era fuori dallo studio del programma di Canale 5 per accogliere la piccola Rodriguez al rientro dall'Honduras), gli impegni di mamma con Santiago, e ora anche un nuovo progetto all'orizzonte.



APRE UN RISTORANTE?

“Iniziano i lavori e noi siamo qui” cinguetta l'amica Miele in uno scatto a due con Belen. “Apri un ristorante?” si domandano i follower incuriositi. Belen posa con una canotta bianca coperta da un cardigan, un pantalone nero e degli stivaletti alla caviglia, l'aria sognante e le dita maliziosamente tra i capelli. La “ricetta” di Belen sarà sicuramente la più piacevole e goduriosa...