Belen, il mare d'inverno con Stefano... Sala!

Il pilota sta smaltendo la delusione della caduta in Malesia e pubblica lunghi post in cui scrive che “solo quando metti la testa sul cuscino e pensi a ciò che hai sbagliato sai che domani c'è un altro giorno per migliorare, per capire e per vivere. Meglio di oggi e meglio di ieri. Sempre!”. Belen Rodriguez, dopo aver accompagnato il pilota nella sua gara di rientro dopo l'infortunio, è volata a Cefalù per girare uno spot per un marchio d'abbigliamento. A Cefalù c'era anche Stefano Sala e i due bellissimi hanno posato insieme per un tenerissimo selfie. Sala pare si sia appena lasciato con Dayane Mello, mamma della sua bambina. Nonostante i profili social vogliano Stefano e Dayane alla stessa festa di Halloween qualche giorno fa, i bene informati giurano che tra i due sia calato il gelo e che non ci sia più passione. Un nuovo Stefano si farà avanti per Belen?