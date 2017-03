Belen-Iannone, le foto dal Qatar tra topless e kamasutra

In topless tra le braccia di Andrea Iannone, stesa seminuda a bordo piscina con il pilota al suo fianco, avvinghiata e travolta dalla passione sul lettino, e poi baci, coccole, risate e pose da kamasutra per Belen Rodriguez. Il settimanale Chi l'ha pizzicata durante la minivacanza in Qatar, dove il fidanzato ha esordito con una scivolata nel primo MotoGp della stagione. L'amore è in cima alla classifica.

“Volevo staccare da tutto” ha confidato la showgirl al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Doveva prendere decisioni o solo rilassarsi? Belen in Qatar è volata con Santiago e la mamma Veronica. Ha seguito il pilota nella prima gara della stagione e ha dimostrato di essere innamorata pazza di lui.



Le foto dimostrano la passione travolgente tra i due: lei sta bene ed è felice, lui è al settimo cielo. Costumino striminzito, o addirittura topless, per lei e boxer e pettorali a vista per lui. La coppia si gode la vacanza tra baci in piscina e abbracci calorosi sul lettino.



Pare che Belen stia riflettendo anche sui prossimi impegni professionali. Secondo il settimanale Chi non è escluso che possa accettare di lavorare anche insieme al suo ex marito Stefano De Martino.