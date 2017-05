Belen-Iannone, baci acrobatici e curve sexy per un weekend di fuoco

Fine settimana di passione per Belen e Andrea Iannone in Toscana insieme al clan Rodriguez. Baci hot con prese acrobatiche per la coppia che si gode relax e tanto amore lontano dai rispettivi impegni. Poi a bordo piscina, Belen e la sorella Cecilia, in bikini, si lasciano baciare dal sole sotto lo sguardo vigile del piccolo Santiago.

Un rustico di lusso a Castiglion del Bosco tutto per loro. Qui la famiglia Rogriguez prende il sole, gioca a pallavolo e si rilassa, come mostrano le immagini di Chi. Belen e Andrea ne approfittano invece per trascorrere il loro tempo libero in intimità. Appoggiati alla finestra della loro stanza si baciano con passione avvinghiati, lui solo con i pantaloni della tuta e lei con un vestitino leggero. Dopo colazione, pieno di energie, il pilota prende in braccio Belen per un altro scambio di baci infuocati.



Solo a bordo piscina la coppia prende fiato e tra balletti e pose intriganti le sorelle Rodriguez sfoggiano le loro curve perfette.



Di rientro a Milano la coppia, oltre che cercare un nuovo nido d'amore, torna alle proprie attività, il pilota si concentra sulle prossime gare e la showgirl argentina si divide tra shooting in lingerie e le registrazioni di Selfie - Le cose cambiano. E non solo, Belen sta infatti lavorando a un nuovo progetto musicale: "Amo la musica e spero che quest'occasione vada in porto. E' un progetto serio e con un'etichetta discografica importante. Sono scaramantica. Da anni me lo propongono, ma adesso ho voglia di dare sfogo a una delle mie passioni", confessa sulle pagine di Chi.