Belen gioca con gli slip e... riecco la farfallina

09:39 - Riecco la farfallina di Belen. Testimonial da diverso tempo di un brand di intimo, la Rodriguez posta su Instagram le sue immagini in slip e reggiseno. Sensuale e sexy come sempre, Belen nel video di backstage della collezione autunno-inverno di Jadea si muove con grande fascino abbassando le mutande e lasciando il tattoo famoso della farfallina in bella vista.

Completini in pizzo, neri, rossi, melange, qualunque cosa indossi la showgirl trabocca di sex appeal. “La perfezione” cinguettano i follower impazziti davanti alle curve della moglie di Stefano De Martino stesa tra le lenzuola in intimo. Belen posta anche la foto di un maxi cartellone pubblicitario in cui la showgirl campeggia su un edificio di Milano. Una bella distrazione non solo social.