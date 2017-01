Belen fa ancora festa con Stefano de Martino

Già perché Belen di parole su questa cosiddetta crisi coniugale ne ha spese più d'una. Non ultima un'intervista a Tgcom24: "Tra me e Stefano non c'è nessuna crisi e siamo tutt'altro che separati in casa". Ma non sono bastate. E allora l'occasione giusta l'ha offerta il party esclusivo in una delle location più nuove e trendy di Milano organizzata da Alessandro Martorana. Belen è arrivata più bella e sexy che mai in un micro abitino-camicia lilla dalle intriganti trasparenze e senza reggiseno.



Accanto a lei Stefano in un "vistoso" completo color cielo pastello, difficile da non notare. I due, insieme, mano nella mano e abbracciati come in un film d'amore d'altri tempi, hanno posato ben disposti, come sempre, verso flash e paparazzi pronti ad immortalare ogni istante della loro vita, indugiando, se possibile su particolari e indiscrezioni. Alla parte social ci ha pensato Belen stessa. Dopo tante immagini da single ecco qualche scatto ben assestato anche su Instagram, con tanto di mezzobusto in primo piano e capezzolo in vista. Un tocco ad alto tasso di eros, che non guasta mai. Il messaggio era chiaro: eccoci di nuovo insieme, innamorati e solidamente uniti, stop al gossip! Messaggio ricevuto.