Belen, ennesima prova d'amore con Andrea Iannone

Fine settimana d'amore per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, insieme a Vasto. La coppia sempre più unita, ha pranzato nel ristorante del pilota con vista sul mare in una splendida giornata di sole prima di far rientro a Milano dal piccolo Santiago. Intanto su Instagram la showgirl argentina posta un bacio appassionato e cinguetta: "Che bello sei tu.... @andreaiannone".

Si moltiplicano i baci social di Belen e Iannone. I due non fanno mistero del loro amore e tra video e immagini condividono il loro forte legame con i fan. Dopo un lungo periodo trascorso tra Malesia, Maldive e Australia, la coppia è rientrata in Italia proprio in occasione della settimana della moda milanese, dove però Belen ha selezionato le sue apparizioni. E nel fine settimana appena trascorso è nuovamente partita, questa volta per Vasto, città natale di Iannone.



Qui i due hanno pranzato nel ristorante acquistato dal pilota nel 2015 con la famiglia e si sono goduti una splendida giornata primaverile. Poi il rientro a Milano dal suo bambino che ha trascorso il fine settimana con il papà, Stefano.