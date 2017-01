Belen: "Ecco il mio colpo di testa con Stefano De Martino"

12:46 - Belen mora, Stefano con i capelli cortissimi. I DeMartinez cambiano look e la showgirl svela l'arcano a Tgcom24: "Io e Stefano ci siamo lasciati e fidanzati con due persone diverse...". Scherzi a parte, la sexy argentina scaccia le voci di crisi e, ospite dello stand Shop Art al White di Milano, racconta l'avventura nella musica con il singolo "Amarti è folle" e su Cecilia all'Isola dei Famosi confessa: "Anche io mi sarei messa a nudo".

Belen cantante, sei soddisfatta?

Sono contenta dei risultati, è partito tutto con la colonna sonora del film 'Non c'è due senza te', poi è finita su iTunes ed è stata una sorpresa. A un certo punto mi sono trovata in top ten nella settimana di Sanremo e senza promozione. Tra l'altro il pezzo è molto lento e non radiofonico, è stata una soddisfazione gigante.



Dopo il singolo un disco?

Mi propongono sempre di cantare, ci hanno provato a lanciare mille tormentoni, specie d'estate e ho sempre detto di no. Mi sembrava troppo scontato e non era elegante. Comunque mi piacerebbe partire dal Sud America e non dall'Italia. Cantando con la mia lingua, è giusto che sia così.



Come vedi Cecilia all'Isola dei Famosi?

Mi fa impazzire come sta affrontando tutto. Anche i commenti della gente sono molto positivi. Ci sono molti pregiudizi nei suoi confronti perché è la sorella di Belen ma se la sta cavando molto bene..



Avresti accettato la sfida di metterti nuda?

Sì, senza dubbio. Anche perché prima l'avrà scoperto in diretta, poi magari le hanno spiegato meglio il meccanismo del gioco e quindi ha detto sì. Certo a stare nudi senza neanche una foglia no, non avrei accettato né io, e credo neanche lei.



Avete caratteri diversi?

Lei è tranquilla, io più esuberante, ma abbiamo ricevuto la stessa educazione, quindi siamo molto simili.



Da poco sei tornata mora, anzi nera, e anche Stefano De Martino ha dato un taglio ai capelli, insomma siete tornati alle origini, si dice che quando ci cambia look..

Allora ti do uno scoop. Siccome ci siamo lasciati e siamo in crisi da tempo abbiamo entrambi degli amanti e ci siamo rifidanzati con due persone diverse (scherza, ndr)... Così facciamo tutti contenti...



Dove c'è Belen c'è sempre una provocazione, perché?

In realtà provocano me. La verità è che vivo come piace a me e faccio tutto quello che voglio fare. Poi basta che ci sono io di mezzo si accende subito la polemica. E io rispondo a tono.