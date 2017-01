29 dicembre 2014 Belen, ecco il diario social delle calde vacanze nella sua Argentina Baci appassionati con Stefano, tuffi in piscina, balli scatenati e curve mozzafiato in bella vista Tweet google 0 Invia ad un amico

13:31 - Un bacio appassionato con Stefano De Martino tra le case colorate a La Boca di Buenos Aires, un giro per la città con il piccolo Santiago, balli scatenati, ginnastica in giardino, il clan familiare al completo e poi relax a bordo piscina e curve super sexy tutte da gustare. Dalla sua calda Argentina Belen Rodriguez aggiorna i suoi follower con una serie di scatti dal suo album delle vacanze di Natale... in famiglia.

Nella splendida villa Rodriguez a Pilar, a pochi chilometri dalla Capitale, ci sono proprio tutti, papà Gustavo, mamma Veronica, il fratello Jeremia, la sorella Cecilia con il fidanzato Francesco Monte e poi zii, cugini e parenti di ogni grado. E per il giorno di Natale party in costume da bagno nel giardino con piscina e foto di gruppo.



Belen sfoggia come al solito il suo fisico scolpito e posta uno scatto da levare il fiato mentre si gode il relax e la pace della sua famiglia sotto il sole bollente argentino, lato B in bella vista. "Questa è la mia pace, il miglior posto al mondo", aveva raccontato la Rodriguez a Tgcom24, pochi giorni prima di partire per la sue terra.

Gli scatti lo confermano. La showgirl appare felice e rilassata, passeggia per Buenos Aires con l'amato maritino Stefano e il piccolo Santiago, balla scatenata con un'amica. Non mancano i baci appassionati tra i due coniugi, a suggellare un amore che va a gonfie vele.