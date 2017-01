Belen? E' tutta sua madre e senza ritocchi

Tale madre, tale figlia. Belen Rodriguez pubblica uno scatto d'antan di mamma Veronica Cozzani, molto giovane e la somiglianza con la showgirl è incredibile. La dimostrazione, commentano i fan e gli ammiratori della bella argentina, che non si è rifatta, come in molti dicono. Messe a confronto le due donne sono quasi identiche!

E' in vena di ricordi la sexy Belen, che pochi giorni fa aveva pubblicato alcuni suoi scatti di una decina di anni fa. Adesso è la volta della sua famiglia. I genitori si sono trasferiti da poco a Milano, con grande gioia della showgirl, che è molto attaccato al suo clan, I Rodri, come li definisce lei, e il su legame con la madre sembra molto intenso. Così ecco comparire questi scatti dal passato: "Feliz día mujer bonita......A la más hermosa del mundo, gracias a Dios que me regalo a vos como mamá. #teamo @veronicacozzani", la mamma più bella del mondo, ringrazio Dio che mi ha regalato te come madre Veronica Cozzani", scrive Belen!