Belen è triste, ma super-sexy: guardala in vacanza e in passerella

Per me la famiglia è importante, farò qualsiasi cosa per il bene di mio figlio” ha detto la Rodriguez al settimanale diretto da Alfonso Signorini. "Lo so, non è facile stare con me” e come ha rivelato in passato: "Pretendo tanto, voglio sempre il fuoco e, quando la fiamma si abbassa, divento una rompipalle".



Intanto però posa più bella che mai con il suo fisico da capogiro in bella vista sulla spiaggia. Un bikini che incornicia le sue curve: fondoschiena in primo piano e gambe affusolate e abbronzate. Nemmeno il rientro in Italia spegne la sua sensualità. Via il bikini, Belen sale in passerella per il Pitti di Firenze, dove tra l'altro c'era pure Stefano De Martino (si saranno incontrati?) e si scorda di indossare la biancheria intima. Con un abito nero trasparente nei punti strategici mostra i capezzoli al vento e i flash impazzano. La Rodriguez sa sempre come riaccendere la fiamma...